начнут матч в 19:30 в английской Премьер-лиге, 29.10.2022.

Последний матч между собой: «Эвертон» — «Фулхэм» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фулхэм» — «Эвертон». Коэффициент ставки — 2.50 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Фулхэм»).

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