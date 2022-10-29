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    Фламенго — Атлетико Паранаэнсе. Смотреть онлайн в прямом эфире

    29.10.2022 в 23:00 начнется матч в плей-офф Кубка Либертадорес Фламенго — Атлетико Паранаэнсе

    Футбол
    В 23:00 29.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Фламенго — Атлетико Паранаэнсе в плей-офф Кубка Либертадорес.

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    Последний матч между собой: «Фламенго» — «Атлетико Паранаэнсе» 5:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фламенго» — «Атлетико Паранаэнсе» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Фламенго»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Фламенго — Атлетико Паранаэнсе.

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