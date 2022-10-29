Тренер «Локомотива»: Игра с ЦСКА мне понравилась, за исключением результата

Исполняющий обязанности главного тренераповел итоги матча с(0:1) в 15-м туре РПЛ.

«Игра мне понравилась, за исключением результата. Поменяли схему в три защитника. Раньше об этом думали. Решили поменять схему, так как был недельный цикл.

Для первого раза мы хорошо сыграли. Но не хватило концентрации в штрафной площади. Плюс понравилась поддержка болельщиков. Давно не было ее на стадионе.

Остается только дальше работать. Если будет продолжать также работать, то придет результат. Мы не может опуститься еще ниже», — сказал Федотова «Спорт-Экспрессу».

Календарь и таблица РПЛ

Для железнодорожников это седьмое поражение в последних восьми матчах в РПЛ.

ЦСКА набрал 29 очков и догнал «Ростов» и «Спартак», у которого остался матч в запасе. «Локомотив» с 12 очками остался на 14-м месте.