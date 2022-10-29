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    Тренер «Локомотива»: Игра с ЦСКА мне понравилась, за исключением результата

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    Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Федоров повел итоги матча с ЦСКА (0:1) в 15-м туре РПЛ.

    «Локомотив» — ЦСКА
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    «Локомотив» — ЦСКА

    «Игра мне понравилась, за исключением результата. Поменяли схему в три защитника. Раньше об этом думали. Решили поменять схему, так как был недельный цикл.

    Для первого раза мы хорошо сыграли. Но не хватило концентрации в штрафной площади. Плюс понравилась поддержка болельщиков. Давно не было ее на стадионе.

    Остается только дальше работать. Если будет продолжать также работать, то придет результат. Мы не может опуститься еще ниже», — сказал Федотова «Спорт-Экспрессу».

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    Для железнодорожников это седьмое поражение в последних восьми матчах в РПЛ.

    ЦСКА набрал 29 очков и догнал «Ростов» и «Спартак», у которого остался матч в запасе. «Локомотив» с 12 очками остался на 14-м месте.

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