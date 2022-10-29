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    Айнтрахт Ф — Боруссия Д. Смотреть онлайн в прямом эфире

    29.10.2022 в 19:30 начнется матч в чемпионате Германии по футболу Айнтрахт Ф — Боруссия Д

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    Айнтрахт Ф и Боруссия Д начнут матч в 19:30 в чемпионате Германии по футболу, 29.10.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Айнтрахт Ф» — «Боруссия Д» 2:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Айнтрахт Ф»).

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