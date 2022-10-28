СМИ: «Реал» продлил контракт с Винисиусом

Мадридскийпродлил контракт с, утверждают испанские СМИ.

По данным AS, новое соглашение «Королевского клуба» с бразильцем рассчитано до лета 2027 года.

Отмечается, что контракт был подписан еще летом, но клуб с тех пор так и не решил, когда лучше всего объявить об этом.

По условиям прежнего договора Винисиус был одним из самых низкооплачиваемых игроков «Реал».

Винисиус перешел в «Реал» летом 2018 года из «Фламенго» за 45 миллионов евро.

В текущем сезоне Винисиус провел в чемпионате Испании 11 матчей, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи.