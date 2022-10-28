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    Шинник — Арсенал Тула. Смотреть онлайн в прямом эфире

    28.10.2022 в 19:00 начнется матч в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) Шинник — Арсенал Тула

    Футбол ФНЛ — Первая лига Шинник Арсенал Тула Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    В 19:00 28.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Шинник — Арсенал Тула в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ).

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    Последний матч между собой: «Арсенал Тула» — «Шинник» 4:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шинник» — «Арсенал Тула» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.79.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Арсенал Тула»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Шинник — Арсенал Тула.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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