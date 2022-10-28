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    Романцев назвал секрет успехов «Спартака» при Абаскале

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    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о работе Гильермо Абаскаля на посту наставника красно-белых.

    Олег Романцев
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    Олег Романцев

    «Абаскаль сумел за относительно небольшой срок заставить футболистов поверить в себя. Уж как это удалось — его профессиональный секрет.

    Но то, что после двух поражений подряд, от "Зенита" и "Ростова", команда не посыпалась, а встала на ноги и заиграла, говорит о первых признаках появления у нее победного характера.

    Пример тому — матч в Нижнем, в котором спартаковцы уступали в счете, но вырвали победу. А провалив первый тайм с ЦСКА, после перерыва смогли развернуть игру в свою сторону.

    Я уже говорил, что у Абаскаля подобрался крепкий состав во главе с опытными Джикией, Промесом, Соболевым, Николсоном. Похоже, компанию им сможет составить и нестандартный в решениях Зиньковский.

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    • При этом испанец не забывает и о молодежи. С "Химками" дал возможность показать себя Денисову, Маслову, Классену, Пруцеву, Зорину, Мелешину. Самому старшему из них 22 года, а Зорину с Мелешиным, отец которого играл у меня, по 18. И сын Алексея — одна из надежд завтрашнего "Спартака".

    Не хочу обсуждать тему реальности соперничества с "Зенитом" в этом сезоне. Но готов повторить еще раз — нынешний "Спартак" вполне способен завершить чемпионат в призерах», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

    «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 14-ти туров.

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