Романцев назвал секрет успехов «Спартака» при Абаскале

Бывший главный тренер «Спартака»поделился мнением о работена посту наставника красно-белых.

«Абаскаль сумел за относительно небольшой срок заставить футболистов поверить в себя. Уж как это удалось — его профессиональный секрет.

Но то, что после двух поражений подряд, от "Зенита" и "Ростова", команда не посыпалась, а встала на ноги и заиграла, говорит о первых признаках появления у нее победного характера.

Пример тому — матч в Нижнем, в котором спартаковцы уступали в счете, но вырвали победу. А провалив первый тайм с ЦСКА, после перерыва смогли развернуть игру в свою сторону.

Я уже говорил, что у Абаскаля подобрался крепкий состав во главе с опытными Джикией, Промесом, Соболевым, Николсоном. Похоже, компанию им сможет составить и нестандартный в решениях Зиньковский.

При этом испанец не забывает и о молодежи. С "Химками" дал возможность показать себя Денисову, Маслову, Классену, Пруцеву, Зорину, Мелешину. Самому старшему из них 22 года, а Зорину с Мелешиным, отец которого играл у меня, по 18. И сын Алексея — одна из надежд завтрашнего "Спартака".

Не хочу обсуждать тему реальности соперничества с "Зенитом" в этом сезоне. Но готов повторить еще раз — нынешний "Спартак" вполне способен завершить чемпионат в призерах», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 14-ти туров.