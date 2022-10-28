Радимов о возможном назначении в «Пари НН»: Дыма без огня не бывает

Бывший главный тренер «Зенита-2»прокомментировал информацию о том, что он может возглавить

Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов вскоре может покинуть команду и занять аналогичную должность в «Локомотиве».

«Отвечу так: дыма без огня не бывает.

За эти годы мне предлагали возглавить команду РПЛ или Первой лиги, но я особо не заморачивался.

Одна команда Первой лиги приглашала под задачу, была очень настойчива. Но в тот момент я встретил девушку, совершенно не хотелось уезжать из Петербурга», — приводит слова Радимова Sports.ru.