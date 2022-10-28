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    Корнеев: Без господдержки футбол в России, скорее всего, обречен

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    Бывший полузащитник ЦСКА, «Барселоны», сборных СССР и России Игорь Корнеев считает, что российский футбол не сможет существовать без поддержки государственных компаний.

    Игорь Корнеев
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    Игорь Корнеев

    «Пересмотреть статьи расходов российских клубов? Звучит неплохо, но как это сделать, с чего начать? У каждого клуба свой бюджет, свои возможности, подписанные вдолгую контракты с игроками. Думаю, что за один год это перевернуть невозможно.

    Футбол — это спорт номер один в России, и государственные компании будут поддерживать клубы, пока могут.

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    • Без господдержки наш футбол, скорее всего, обречен. В лучшем случае его существование окажется под большим вопросом», — приводит слова Корнеева «Чемпионат».

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