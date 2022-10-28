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    Газзаев рассказал, с кем надо играть сборной России

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    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что сборной России надо проводить товарищеские матчи с командами из стран БРИКС и ШОС.

    Валерий Газзаев
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    Валерий Газзаев

    «Наша сборная должна пользоваться любой возможностью играть товарищеские матчи. Узбекистан, Таджикистан, Босния, любая другая страна — если есть возможность, надо играть. Потому что кандидатам в сборную необходимо готовиться к тому моменту, когда изоляция закончится, и тогда мы должны будем подойти в оптимальном состоянии к международным официальным матчам.

    Почему нет возможности россиянам проводить матчи со странами, которые входят в БРИКС или ШОС? Считаю, что никаких проблем там не должно быть.

    В БРИКС входят Бразилия, Китай, ОАЭ, Иран. Аргентина — кандидат на вход в организацию. В ШОС тоже большое количество представителей, у которых есть сильные сборные. Надо просто активнее искать партнеров для национальной команды.

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    • У нас в сборной много хороших футболистов, появляются молодые перспективные игроки, которых тренер вызывает. Для российских футболистов сейчас важно поддержать стимул попадать в сборную. Рано или поздно мы выйдем из изоляции.

    Многие люди скептически относятся к сборным из бывших стран СНГ? Считаю, наоборот, надо играть с любыми соперникам. Такой скептицизм существует только у недальновидных людей. Сборная должна существовать, пусть даже проводить небольшие сборы. В советское время тоже находились в изоляции, до 1956 года сборная СССР не участвовала в международных играх, а в Мельбурне выиграла Олимпийские игры, в 1960‑м — чемпионат Европы.

    Например, сборная Турция в те годы провела 16 встреч со сборной СССР под названием "сборная народных домов Турции". Это показатель того, что если есть желание, то играть можно в любое время.

    Безусловно, Карпин продолжит практику просмотра молодых в сборной. Карпину по должности и так требуется проверять потенциальных кандидатов. Сегодня сложилась идеальная возможность для молодых игроков. Эти товарищеские матчи — хороший шанс посмотреть их в сборной», — приводит слова Газзаева «Матч ТВ».

    Ранее стало известно, что сборная России в ноябре сыграет с командами Узбекистана и Таджикистана, а не с Ираном и Боснией и Герцеговиной, как планировалось изначально.

    Матч со сборной Таджикистана запланирован на 17 ноября, а с командой Узбекистана — на 20 ноября. Обе игры команда Валерия Карпина проведет на выезде.

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