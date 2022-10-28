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    Билялетдинов: Люблю свою страну, скажут служить — пойду. Других вариантов нет

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    Бывший футболист сборной России и английского «Эвертона» Динияр Билялетдинов рассказал о своем визите в военкомат по повестке.

    Динияр Билялетдинов
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    Динияр Билялетдинов

    «Десять утра, я еще в кровати лежу, подремываю. Вдруг звонок в домофон. Жена спрашивает: "Ты что, доставку заказывал?" Отвечаю: "Нет. Наверное, повестку принесли..."

    А я и не шутил. Была чуйка. Подхожу к двери, смотрю — стоят двое. Один в штатском, другой в военной форме, в руках повестка. Я взял, расписался. Сразу обратил внимание, что фамилия написана с ошибкой, но адрес-то мой.

    Деваться некуда — на следующий день отправился в военкомат. Там все спокойно прошло. Сверили данные, которые давно не обновлял, и через сорок минут отпустили.

    Да я был готов к любому повороту. Вы же помните, что творилось в те дни. Полная неразбериха! Я и кнопочный телефон захватил с собой на всякий случай...

    Мне кажется, и сегодня от призыва никто не застрахован. Но бежать в Армению, Казахстан или еще куда-то точно не собираюсь. Я люблю свою страну. Если скажут идти служить — пойду. Других вариантов нет», — приводит слова Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

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