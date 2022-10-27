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    Хави прокомментировал поражение от «Баварии» в Лиге чемпионов

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    Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение в матче против «Баварии» (0:3) в рамках 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

    Хави
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    Хави

    «Мы старались не допустить того, чтобы досрочный вылет как то повлиял на нас перед матчем с "Баварией", но это произошло. Впервые в этом сезоне у меня появилось ощущение, что команда вышла на поле не соревноваться.

    Сегодня мы были не лучше, чем наш соперник. Мы знали, что это может случиться. Мы обсуждали с командой, что этот матч — вопрос мужества, чести и гордости, но они обошли нас стороной. Остались еще турниры, на этом мы не закончили», — цитирует Хави Marca.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Бавария» одержала пятую победу в группе подряд и уверенно занимает первое место с 15-ю очками. «Барселона» уже лишилась шансов выйти в плей-офф и с третьего места (4 очка) попадет в Лигу Европы.

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