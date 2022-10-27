Семак: У «Краснодара» есть свои плюсы, на которые мы должны обращать внимание

Главный тренер «Зенита»поделился ожиданиями от матча св 15-м туре РПЛ.

«У "Краснодара" есть свои плюсы, на которые мы должны обращать внимание. Команда хорошо укомплектована, достаточно опытная, есть молодые быстрые игроки, которые хотят проявить себя.

Олусегун, Баняц — тоже очень прилично смотрится, Ахметов набрал прекрасную форму, Сперцян, Кордоба...

Конечно, эта команда — одна из лучших в нашем чемпионате — приличная атакующая линия, быстрая оборонительная линия.

Команда традиционно и дома сильно играет, и готова сыграть на равных с любым клубом.

Мы еще раз все посмотрим, подумаем, как будем играть, будем ли вносить коррективы — и решим, как будет лучше, исходя из нашего состояния и состояния соперника. Примем решение перед игрой. Подумаем о составе и схеме, с которыми можем играть», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится 30 октября, начало — в 19:30 мск.