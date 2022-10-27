Писарев: «Спартак» пока не готов бороться с «Зенитом». И по составу, и ментально

Тренер сборной Россииоценил работуна посту главного тренера

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 14-ти туров.

«Он встряхнул команду после 10‑го места. Причем видим, что особых изменений в "Спартаке" по сравнению с прошлым сезоном нет — с Бальде не попали, Мевля — тоже не уверен, что удачная покупка. Нет суперприобретений, как у многих других. Как у ЦСКА, "Зенита", "Динамо" (которое потеряло часть игроков, но укрепилось другими).

Конкуренты "Спартака" усиливаются, а Абаскаль работает с тем, что есть. Селекция ему особо не помогает. Поэтому, да, мне нравится, как он работает. С теми же игроками он освежил игру — и "Спартак" заиграл агрессивно, вдохновенно.

Но не сказал бы, что Абаскаль удивил. Все‑таки "Спартак" — команда, которая наряду с "Зенитом" должна ставить задачи выигрывать титулы, а не растить футболистов на продажу. Это не а‑ля "Крылья Советов". Но для титулов нужны все усилия клуба, чтобы составить конкуренцию "Зениту". Пока "Спартак" к этому не готов. На нынешнем этапе Абаскаль справляется, но посмотрим, что он покажет, когда реально будет поставлена задача брать титул.

"Спартак" пока не готов бороться с "Зенитом". И по составу, и ментально. И победные традиции, очевидно, утеряны. "Зенит" слишком силен сейчас. "Спартак" пока не готов с ним бороться», — приводит слова Писарева «Матч ТВ».