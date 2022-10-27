ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Унаи ЭмериНовая метла. Как будет играть «Астон Вилла» при Унаи Эмери?
    Все новости спорта

    Писарев: «Спартак» пока не готов бороться с «Зенитом». И по составу, и ментально

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак РПЛ Футбол России
    Тренер сборной России Николай Писарев оценил работу Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

    Гильермо Абаскаль
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гильермо Абаскаль

    «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 14-ти туров.

    «Он встряхнул команду после 10‑го места. Причем видим, что особых изменений в "Спартаке" по сравнению с прошлым сезоном нет — с Бальде не попали, Мевля — тоже не уверен, что удачная покупка. Нет суперприобретений, как у многих других. Как у ЦСКА, "Зенита", "Динамо" (которое потеряло часть игроков, но укрепилось другими).

    Конкуренты "Спартака" усиливаются, а Абаскаль работает с тем, что есть. Селекция ему особо не помогает. Поэтому, да, мне нравится, как он работает. С теми же игроками он освежил игру — и "Спартак" заиграл агрессивно, вдохновенно.

  • Тихонов: Все прекрасно понимают, что борьба с «Зенитом» бесполезна
  • Читайте по теме

    • Но не сказал бы, что Абаскаль удивил. Все‑таки "Спартак" — команда, которая наряду с "Зенитом" должна ставить задачи выигрывать титулы, а не растить футболистов на продажу. Это не а‑ля "Крылья Советов". Но для титулов нужны все усилия клуба, чтобы составить конкуренцию "Зениту". Пока "Спартак" к этому не готов. На нынешнем этапе Абаскаль справляется, но посмотрим, что он покажет, когда реально будет поставлена задача брать титул.

    "Спартак" пока не готов бороться с "Зенитом". И по составу, и ментально. И победные традиции, очевидно, утеряны. "Зенит" слишком силен сейчас. "Спартак" пока не готов с ним бороться», — приводит слова Писарева «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Головин огорчит Черчесова
  • «Ференцварош» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Кто выиграет битву за путевку в 1/8 финала Лиги Европы?
  • «Фенербахче» — «Ренн». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • Сможет ли «МЮ» разгромить «Шериф»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Шериф». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.74
  • Экспресс дня 27 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ференцварош — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Фенербахче — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Фиорентина — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч ПСВ — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч ХИК — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.47
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Силькеборг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры