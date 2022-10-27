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    Педри: «Барса» не заслужила выступать в плей-офф ЛЧ. Это провал

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    Полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал поражение от «Баварии» (0:3) в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Педри
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    Педри

    «Барселона» заняла третье место в группе. Весной каталонский клуб сыграет в плей-офф Лиги Европы.

    «Безусловно, это провал. "Барселона" должна выходить из группы, но этого не произошло, потому что мы не заслужили выступать в плей-офф Лиге чемпионов.

    У нас очень молодая команда, ей еще есть куда расти. Клуб оформил отличные трансферы, но для Лиги чемпионов этого оказалось недостаточно.

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    • Это огромное разочарование. Нам многого не хватает, нужно быть самокритичными.

    Да, мы заслуживали большего в матче с Мюнхене, в игре с "Интером" в Милане были определенные обстоятельства… Тем не менее после сегодняшнего матча очевидно, что мы не готовы к борьбе в Лиге чемпионов», — приводит слова Педри Mundo Deportivo.

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