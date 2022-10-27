Педри: «Барса» не заслужила выступать в плей-офф ЛЧ. Это провал

Полузащитник «Барселоны»прокомментировал поражение от(0:3) в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Барселона» заняла третье место в группе. Весной каталонский клуб сыграет в плей-офф Лиги Европы.

«Безусловно, это провал. "Барселона" должна выходить из группы, но этого не произошло, потому что мы не заслужили выступать в плей-офф Лиге чемпионов.

У нас очень молодая команда, ей еще есть куда расти. Клуб оформил отличные трансферы, но для Лиги чемпионов этого оказалось недостаточно.

Это огромное разочарование. Нам многого не хватает, нужно быть самокритичными.

Да, мы заслуживали большего в матче с Мюнхене, в игре с "Интером" в Милане были определенные обстоятельства… Тем не менее после сегодняшнего матча очевидно, что мы не готовы к борьбе в Лиге чемпионов», — приводит слова Педри Mundo Deportivo.