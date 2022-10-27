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    Нагельсман: Не думаю, что «Барса» ожидала от «Баварии» такой смелости

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    Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман подвел итог победного матча над «Барселоной» (3:0) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

    Юлиан Нагельсман
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    Юлиан Нагельсман

    «То, в каком стиле мы победили, придает нам много сил. Не думаю, что "Барса" ожидала от нас такой смелости. Но, выходя против "Барселоны", необходимо играть именно так.

    Мы забили два чудесных гола и в концовке добавили к ним третий. Мы так и не позволили хозяевам попасть по своим воротам, самозабвенно защищаясь. Сегодня команда сделала весомую заявку», — цитирует Нагельсмана пресс-служба УЕФА.

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    «Бавария» одержала пятую победу в группе подряд и уверенно занимает первое место с 15-ю очками. «Барселона» уже лишилась шансов выйти в плей-офф и с третьего места (4 очка) попадет в Лигу Европы.

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