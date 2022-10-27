ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» второй год подряд сыграет в плей-офф Лиги ЕвропыНа грани катастрофы. «Барса» второй год подряд свалилась в Лигу Европы
  • 23:52
    • «МЮ» разгромил «Шериф» и вышел в плей-офф Лиги Европы
    Все новости спорта

    Лапорта: Было тяжело играть против «Баварии», зная, что мы уже вылетели из ЛЧ

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Барселона Футбол Испании Бавария Футбол Германии Футбол Италии Интер Лига чемпионов Лига Европы
    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов.

    Жоан Лапорта
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жоан Лапорта

    Каталонцы, в 5-м туре проигравшие «Баварии» (0:3), лишились шансов на выход из группы после победы «Интера» на «Викторией» в матче, состоявшемся ранее.

    «К сожалению, чуду не суждено было свершиться. Мы очень благодарны болельщикам за то, что они поддержали команду в такой трудный вечер. У нас самые лучшие на свете болельщики.

    Мы понимали, что предстоят взлеты и падения, пока будем перестраивать клуб. Теперь надо смотреть вперед — кубков еще будет много.

    "Бавария" — прекрасно выстроенная команда. Очень мощная. Я бы даже сказал, что лучшая или, по крайней мере, одна из лучших в Европе. Было крайне тяжело играть против нее, зная, что мы уже вылетели.

    Наблюдать за выигрывавшим "Интером" было настоящей пыткой, так как мы надеялись на чудо, которого так и не произошло», — приводит слова Лапорты пресс-служба УЕФА.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Герта» забить на поле «Вердера»?
  • «Вердер» — «Герта». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • «Факел» не дасть «Оренбургу» разгуляться в атаке
  • «Оренбург» — «Факел». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • СКА не забыл о сентябрьском поражении, второго такого раза не будет
  • «Динамо» Москва — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.39
  • Экспресс дня 28 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Вердер — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Оренбург — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Мальорка — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Каролина — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Динамо — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Димитров — Хирон
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры