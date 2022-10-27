Лапорта: Было тяжело играть против «Баварии», зная, что мы уже вылетели из ЛЧ

Президентпрокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов.

Каталонцы, в 5-м туре проигравшие «Баварии» (0:3), лишились шансов на выход из группы после победы «Интера» на «Викторией» в матче, состоявшемся ранее.

«К сожалению, чуду не суждено было свершиться. Мы очень благодарны болельщикам за то, что они поддержали команду в такой трудный вечер. У нас самые лучшие на свете болельщики.

Мы понимали, что предстоят взлеты и падения, пока будем перестраивать клуб. Теперь надо смотреть вперед — кубков еще будет много.

"Бавария" — прекрасно выстроенная команда. Очень мощная. Я бы даже сказал, что лучшая или, по крайней мере, одна из лучших в Европе. Было крайне тяжело играть против нее, зная, что мы уже вылетели.

Наблюдать за выигрывавшим "Интером" было настоящей пыткой, так как мы надеялись на чудо, которого так и не произошло», — приводит слова Лапорты пресс-служба УЕФА.