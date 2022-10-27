Кунде прокомментировал вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов

Защитник «Барселоны»поделился мыслями после того, как его команда проиграла «Баварии» со счетом 0:3 в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Как и все вы, я очень разочарован этим матчем и нашим выступлением в соревновании. К сожалению, мы не смогли соответствовать высоким требованиям Лиги чемпионов.

Тем не менее сезон ещё долгий, есть ещё много прекрасных трофеев, за которые нужно бороться, и мы будем бороться! Спасибо вам за вашу неизменную поддержку», — написал игрок на странице в соцсети.

«Каталонцы» потеряли шансы на выход в плей-офф, так как «Интер» обыграл «Викторию» Пльзень и оторвался на 6 очков. «Барса» выйдет в плей-офф Лиги Европы.