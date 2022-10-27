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    Коринтианс — Флуминенсе. Смотреть онлайн в прямом эфире

    27.10.2022 в 03:45 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Коринтианс — Флуминенсе

    Футбол Латинская Америка
    В 03:45 27.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Коринтианс — Флуминенсе в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч между собой: «Флуминенсе» — «Коринтианс» 4:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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