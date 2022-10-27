Йоканович: Тюкавин — один из самых талантливых российских форвардов

Главный тренер «Динамо»высказался о перспективахстать основным нападающим команды.

«Да, сейчас первым выбором для меня является Федор Смолов, а вторым — Тюкавин. При этом мы провели 18 матчей, и в 17 из них Костя принял участие.

Он является одним из самых талантливых российских форвардов и будущим нашего клуба.

С ним нет никаких проблем, он всегда очень усердно работает на тренировках и готов помочь команде в любой момент матча. Уверен, что он будет прогрессировать дальше.

Если бы Тюкавин играл больше Смолова, вы бы, наверное, задали тот же вопрос. Конечно, все хотят играть как можно больше», — приводит слова Йокановича пресс-служба «Динамо».

В текущем сезоне Тюкавин провел за «Динамо» 17 матчей, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи. В активе Смолов восемь забитых мячей и пять результативных передач в 15-ти матчах.