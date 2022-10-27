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    Йоканович: Тюкавин — один из самых талантливых российских форвардов

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    Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о перспективах Константина Тюкавина стать основным нападающим команды.

    Славиша Йоканович
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    Славиша Йоканович

    «Да, сейчас первым выбором для меня является Федор Смолов, а вторым — Тюкавин. При этом мы провели 18 матчей, и в 17 из них Костя принял участие.

    Он является одним из самых талантливых российских форвардов и будущим нашего клуба.

    С ним нет никаких проблем, он всегда очень усердно работает на тренировках и готов помочь команде в любой момент матча. Уверен, что он будет прогрессировать дальше.

    Если бы Тюкавин играл больше Смолова, вы бы, наверное, задали тот же вопрос. Конечно, все хотят играть как можно больше», — приводит слова Йокановича пресс-служба «Динамо».

    В текущем сезоне Тюкавин провел за «Динамо» 17 матчей, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи. В активе Смолов восемь забитых мячей и пять результативных передач в 15-ти матчах.

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