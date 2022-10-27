Гави: Теперь «Барселона» бросит все силы на победу в Лиге Европы

Полузащитник «Барселоны»прокомментировал поражение от «Баварии» (0:3) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Бавария» очень сильна физически, а когда защитники оставляют у себя за спиной свободное пространство, она этим тут же пользуется. Нужно выигрывать очные дуэли один на один. Такой опыт не должен сказаться на нас негативно. Мы знали, что уже почти вылетели и помочь может только чудо.

Теперь бросим все силы на то, чтобы победить в Лиге Европы, тем более что в минувшем сезоне этого не удалось сделать. Вылет — это неудача.

Мы очень молоды, пришло много новых футболистов, и на данный момент мы недостаточно хорошо знаем друг друга. На это потребуется время. И всё же это провал, так как «Барселона» всегда должна выходить из группы«, — цитирует Гави пресс-служба УЕФА.

"Бавария" одержала пятую победу в группе подряд и уверенно занимает первое место с 15-ю очками. "Барселона" уже лишилась шансов выйти в плей-офф и с третьего места (4 очка) попадет в Лигу Европы.