В 22:00 26.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе D Лиги чемпионов.

Последний матч между собой: «Спортинг» — «Тоттенхэм» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Спортинг». Коэффициент ставки — 2.02 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Тоттенхэм»).

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