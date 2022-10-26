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    Тихонов: Все прекрасно понимают, что борьба с «Зенитом» бесполезна

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    Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов считает, что в чемпионате России отсутствует интрига в борьбе за титул.

    Андрей Тихонов
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    Андрей Тихонов

    По мнению Тихонова, «Спартак» будет бороться с ЦСКА за второе место.

    «О чемпионстве мечтать всегда нужно, "Спартак" должен стремиться к победе в РПЛ. Определяющим в гонке за титул будет очный матч с "Зенитом". Но до этой игры "Спартаку" нужно стараться не терять очки, чтобы воспользоваться осечками конкурентов. Да, это непросто, все прекрасно понимают, что борьба с "Зенитом" бесполезна.

    Тут и ЦСКА рядышком, поэтому борьба, скорее всего, пойдет за второе место. Думаю, осенние туры покажут, на что способны команды в этой гонке.

    Календарь и таблица РПЛ

    "Спартак" не только стабилизировал игру, но и находится в очень хорошей форме. Не сказать, что все идеально в обороне, но проблемы с ней есть почти у всех клубов РПЛ.

    Зато "Спартак" забивает много, и за счет группы атаки команда стала играть высоко, прессинговать соперника», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

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