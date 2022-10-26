начнут матч в 03:45 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А), 26.10.2022.

Последний матч между собой: «Сантос» — «Фламенго» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фламенго» — «Сантос». Коэффициент ставки — 1.82 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Фламенго»).

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