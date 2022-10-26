начнут матч в 19:45 в группе B Лиги чемпионов, 26.10.2022.

Последний матч между собой: «Порту» — «Брюгге» 0:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Брюгге» — «Порту» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.62 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Порту»).

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