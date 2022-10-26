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    «Бавария» обыграла «Барселону» и обеспечила себе выход из группы с первой строчки

    «Барселона» — «Бавария»: счет 0:3, обзор голов

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    26 октября в Каталонии «Барселона» приняла «Баварию» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Леон Горецка
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    Леон Горецка

    Уже в первом тайме гости ушли в отрыв благодаря голам Садио Мане и Эрика Шупо-Мотина. В концовке встречи Бенжамен Павар довел дело до разгрома.

    Во второй половине поединка «Бавария» могла увеличить счет, но гол Сержа Гнабри не засчитали из-за офсайда.

    Матч так и завершился со счетом 3:0 в пользу «баварцев». Таким образом, коллектив из Мюнхена набрал 15 очков и обеспечил себе первое место в группе С.

    «Барселона» осталась на 3-м месте с 4 набранными очками. Команда Хави выйдет в плей-офф Лиги Европы.

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