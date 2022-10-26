«Барселона» — «Бавария»: счет 0:3, обзор голов

26 октября в Каталониипринялав матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Уже в первом тайме гости ушли в отрыв благодаря голам Садио Мане и Эрика Шупо-Мотина. В концовке встречи Бенжамен Павар довел дело до разгрома.

Во второй половине поединка «Бавария» могла увеличить счет, но гол Сержа Гнабри не засчитали из-за офсайда.

Матч так и завершился со счетом 3:0 в пользу «баварцев». Таким образом, коллектив из Мюнхена набрал 15 очков и обеспечил себе первое место в группе С.

«Барселона» осталась на 3-м месте с 4 набранными очками. Команда Хави выйдет в плей-офф Лиги Европы.