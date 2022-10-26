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    «Барселона» — «Бавария»: Левандовский сыграет с первых минут

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    Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Баварии» на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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    Состав «Барселоны»:
    • тер Штеген, Бельерин, Кунде, Бальде, М.Алонсо, Кессье, Ф. Де Йонг, Бускетс, Педри, Дембеле, Левандовски.

    Состав «Баварии»:
    • Ульрайх, Мазрауи, Упомекано, Де Лигт, Дэвис, Киммих, Гнабри, Мусиала, Мане, Шупо-Мотинг, Горецка.
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