Сегодня в 21:11 «Барселона» — «Бавария»: Левандовский сыграет с первых минут Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Германии Бавария Футбол Испании Барселона Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Баварии» на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей Состав «Барселоны»: тер Штеген, Бельерин, Кунде, Бальде, М.Алонсо, Кессье, Ф. Де Йонг, Бускетс, Педри, Дембеле, Левандовски. Состав «Баварии»: Ульрайх, Мазрауи, Упомекано, Де Лигт, Дэвис, Киммих, Гнабри, Мусиала, Мане, Шупо-Мотинг, Горецка.