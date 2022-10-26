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    «Барселона» второй год подряд сыграет в плей-офф Лиги Европы

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    «Барселона» второй сезон подряд не смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

    «Барселона»
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    «Барселона»

    В среду, 26 октября «Интер» обыграл чешскую «Викторию Пльзень» (4:0) и лишил каталонцев шансов на выход из группы C.

    «Барселона» отстает от занимающего второе место «Интера» на 6 очков. Испанский клуб может сравняться с итальянским по числу очков, но все равно окажется ниже из-за результатов очных встреч.

    Поражение чешской команды обеспечило «Барселоне» проход в 1/16 финала Лиги Европы.

    В прошлом сезоне «Барселона» также вылетела из Лиги чемпионов в Лигу Европы, не сумев преодолеть групповой этап.

    В Лиге Европы-2021/22 «сине-гранатовые» дошли до четвертьфинала, в котором уступили будущему победителю турнира — франкфуртскому «Айнтрахту».

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