«Барселона» второй год подряд сыграет в плей-офф Лиги Европы

«Барселона» второй сезон подряд не смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

В среду, 26 октября «Интер» обыграл чешскую «Викторию Пльзень» (4:0) и лишил каталонцев шансов на выход из группы C.

«Барселона» отстает от занимающего второе место «Интера» на 6 очков. Испанский клуб может сравняться с итальянским по числу очков, но все равно окажется ниже из-за результатов очных встреч.

Поражение чешской команды обеспечило «Барселоне» проход в 1/16 финала Лиги Европы.

В прошлом сезоне «Барселона» также вылетела из Лиги чемпионов в Лигу Европы, не сумев преодолеть групповой этап.

В Лиге Европы-2021/22 «сине-гранатовые» дошли до четвертьфинала, в котором уступили будущему победителю турнира — франкфуртскому «Айнтрахту».