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    Директор «Барселоны»: В Мюнхене мы не заслуживали поражения, в Милане было непонятное судейство

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    Директор «Барселоны» Матеу Алемани поделился мыслями после того, как команда не вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

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    «Это не имеет смысла. В матче в Мюнхене [против "Баварии"] мы не заслуживали поражения, в Милане [в игре с "Интером"] было непонятное судейство. Мы понимаем, что судьи ошибаются, но делать это, сидя у экрана, бессмысленно. Эти матчи определяют исход группового этапа.

    Мы ожидали [вылета]. Таковы обстоятельства, они перевернули все с ног на голову. Мы могли посвятить много времени анализу ситуаций, которые привели нас к этому. Теперь нужно учиться, у нас впереди еще много соревнований», — цитирует Алемани Movistar Fútbol.

    «Каталонцы» имеют 4 очка и после группового этапа выйдут в Лигу Европы.

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