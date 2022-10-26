Директор «Барселоны»: В Мюнхене мы не заслуживали поражения, в Милане было непонятное судейство

Директор «Барселоны»поделился мыслями после того, как команда не вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

«Это не имеет смысла. В матче в Мюнхене [против "Баварии"] мы не заслуживали поражения, в Милане [в игре с "Интером"] было непонятное судейство. Мы понимаем, что судьи ошибаются, но делать это, сидя у экрана, бессмысленно. Эти матчи определяют исход группового этапа.

Мы ожидали [вылета]. Таковы обстоятельства, они перевернули все с ног на голову. Мы могли посвятить много времени анализу ситуаций, которые привели нас к этому. Теперь нужно учиться, у нас впереди еще много соревнований», — цитирует Алемани Movistar Fútbol.

«Каталонцы» имеют 4 очка и после группового этапа выйдут в Лигу Европы.