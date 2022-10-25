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    Уткин: Зачем Галактионову отбирать очки у «Локомотива», если он туда собирается?

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    Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о ситуации в московском «Локомотиве».

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    «Локомотив не оправдывает ожиданий. Во-первых, он так и не может назначить нового главного тренера. Причем все как бы уже практически знают, кто это будет. Осталось решить кое-какие подробности.

    И мне, честно говоря, особенно интересно, когда это будет решено. Потому что до зимнего перерыва у "Локомотива" с нынешней командой тренера, которого он хочет, — Михаила Галактионова — еще будет матч (с "Пари Нижний Новгород", 18 ноября в Кубке России. — прим.). Нет ли конфликта интересов?

    Получается, что, с одной стороны, "Пари НН" не очень хотел бы расставаться с Галактионовым до зимнего перерыва. А с другой, зачем Галактионову, если он собирается в "Локомотив", отбирать у него очки? "Локо" — очень многосторонняя команда, поскорее хочется узнать, что с ней произойдет. Кажется, что ничего хорошего их не ждет.

    На этой неделе новый гендиректор клуба Юрий Нагорных успокоил, сказал, что далеко не все контракты с иностранцами подразумевают в себе неустойку за досрочный разрыв. Ну, разумеется, что еще сейчас может успокоить болельщиков "Локомотива", как не эта замечательная информация?

    Ничего нового о том, собирается ли клуб отстаивать свои интересы в связи с управлением на протяжении последних двух лет. По крайней мере, нужно убедиться, что оно не было грабительским», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.

    «Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ после 14-ти туров.

    Новое видео на канале Василия Уткина
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