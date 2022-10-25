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    Николсон: В РПЛ я буду играть только в «Спартаке»

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    Ямайский нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон заявил, что не может представить себя в другом клубе Российской Премьер-Лиги.

    Шамар Николсон
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    Шамар Николсон

    «Я не могу представить себя в "Зените" или ЦСКА, это исключено. Если посмотреть на мои последние клубы — "Шарлеруа" и "Домжале", то можно заметить, что сначала я играл в одной команде чемпионата страны, затем — в другом клубе другой страны. В РПЛ я буду только в "Спартаке". Ещё раз повторю: я не могу себя представить в другой российской команде. Это просто неправильно и невозможно», — приводит слова Николсона «Чемпионат».

    В текущем сезоне 25-летний нападающий провёл 13 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу. Николсон выступает за «Спартак» с зимы 2022 года.

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