В 19:45 25.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе G Лиги чемпионов.

Последний матч между собой: «Копенгаген» — «Севилья» 0:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Севилья» — «Копенгаген». Коэффициент ставки — 1.85 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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