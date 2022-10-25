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    Мостовой об уровне РПЛ: «Зенит» играет в свое удовольствие, улучшает статистику

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    Бывший футболист «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой считает, что уровень РПЛ сильно упал по сравнению с предыдущими сезонами.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    В 14-м туре «Зенит» выиграл у «Сочи» со счетом 7:0.

    «Я еще после первого тура сказал, что уровень лиги сильно упал. Подтверждения этому мы видим почти в каждом туре.

    Когда у нас начали бить рекорды результативности, все радовались. Я говорил: "Чему радоваться? Да, голов много, это хорошо. Но вы посмотрите, какие чудовищные ошибки люди допускают!". В составах команд много молодых ребят, неопытных, которым не хватает мастерства. Нужно время, чтобы они адаптировались.

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    • Поэтому началось: кто‑то упал, кто‑то не туда отдал, кто‑то в свои забил, кто‑то варежку открыл, кто‑то закрыл, и пошло‑поехало. "Зенит" этим пользуется. У них сильнейшая команда в нашем чемпионате, поэтому они и бьют рекорды. "Зенит" играет в свое удовольствие, улучшает свою статистику.

    Что касается "Сочи", я сразу сказал, что в тройке их не будет, максимум — в пятерке если окажутся, и то здорово. Хорошо, что у них есть почти 40‑летний Нобоа, который является лучшим, показывает всем пример», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

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