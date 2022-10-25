Линекер: Вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов может стать преимуществом в Ла Лиге

Бывший футболист сборной Англиисчитает, что вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов может помочь в борьбе с «Реалом» в Ла Лиге.

«Быть тренером "Барселоны" сложно, потому что это один из крупнейших клубов в мире. Но я думаю, что Хави до сих пор хорошо справлялся и прогрессирует. Сложно все быстро изменить.

Обидно из-за Лиги чемпионов, но вылет из нее может стать преимуществом в Ла Лиге — возможно, игроки очень устанут после чемпионата мира», — цитирует Линекера Mundo Deportivo.

Отметим, что каталонцы потеряют шансы на выход в плей-офф, если «Интер» обыграет «Викторию» Пльзень в 5-м туре Лиги чемпионов.

«Барселона» в этом же туре ЛЧ дома сыграет против мюнхенской «Баварии». Данный поединок пройдет 26 октября. Прогнозы на эту встречу — здесь и тут.