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    Линекер: Вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов может стать преимуществом в Ла Лиге

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    Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер считает, что вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов может помочь в борьбе с «Реалом» в Ла Лиге.

    Гари Линекер
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    Гари Линекер

    «Быть тренером "Барселоны" сложно, потому что это один из крупнейших клубов в мире. Но я думаю, что Хави до сих пор хорошо справлялся и прогрессирует. Сложно все быстро изменить.

    Обидно из-за Лиги чемпионов, но вылет из нее может стать преимуществом в Ла Лиге — возможно, игроки очень устанут после чемпионата мира», — цитирует Линекера Mundo Deportivo.

    Отметим, что каталонцы потеряют шансы на выход в плей-офф, если «Интер» обыграет «Викторию» Пльзень в 5-м туре Лиги чемпионов.

    «Барселона» в этом же туре ЛЧ дома сыграет против мюнхенской «Баварии». Данный поединок пройдет 26 октября. Прогнозы на эту встречу — здесь и тут.

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