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    Форталеза — Атлетико Минейро. Смотреть онлайн в прямом эфире

    25.10.2022 в 02:00 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Форталеза — Атлетико Минейро

    Футбол Латинская Америка
    В 02:00 25.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Форталеза — Атлетико Минейро в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч между собой: «Атлетико Минейро» — «Форталеза» 3:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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