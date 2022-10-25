Дуглас Сантос: «Зенит» мог бы сейчас выступить в Лиге чемпионов лучше, чем в предыдущие годы

Защитник «Зенита»высказался о том, смог бы питерский клуб в текущем сезоне бороться за место в плей-офф Лиги чемпионов.

«Сложно говорить, потому что мы не играем в этом турнире. Но то, как мы играем, заставляет думать о том, что "Зенит" мог бы выступить в Лиге чемпионов лучше, чем в предыдущие годы. Но сейчас это невозможно», — приводит слова Дугласа «Спорт-Экспресс».

Напомним, российские клубы были отстранены от участия в еврокубках в сезоне-2022/2023.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 14-ти туров. В понедельник команда Сергея Семака выиграла у «Сочи» со счетом 7:0.