ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дарвин НуньесНевидимые игроки. Кто помогает легионерам АПЛ преодолеть языковый барьер?
    Все новости спорта

    Боруссия Д — Манчестер Сити. Смотреть онлайн в прямом эфире

    25.10.2022 в 22:00 начнется матч в группе G Лиги чемпионов Боруссия Д — Манчестер Сити

    Футбол Лига чемпионов Боруссия Д Манчестер Сити Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    В 22:00 25.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Боруссия Д — Манчестер Сити в группе G Лиги чемпионов.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Манчестер Сити» — «Боруссия Д» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Боруссия Д» — «Манчестер Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.27.

      • Календарь и таблица Лиги чемпионов

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Манчестер Сити»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Боруссия Д — Манчестер Сити.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 40USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 40 USD бесплатно на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервется ли серия «Зальцбурга»?
  • «Ред Булл Зальцбург» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Поединок в Лейпциге обещает быть результативным
  • «РБ Лейпциг» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • ПСЖ сметет израильтян
  • ПСЖ — «Маккаби» Хайфа. Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.00
  • Экспресс дня 25 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ред Булл Зальцбург — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч ПСЖ — Маккаби Хайфа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Бенфика — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Барселона — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры