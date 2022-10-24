В 20:00 24.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав РПЛ.

Последний матч между собой: «Сочи» — «Зенит» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Зенит» — «Сочи» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80 .

. Календарь и таблица РПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Зенит»).

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