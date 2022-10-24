начнут матч в 22:00 в английской Премьер-лиге, 24.10.2022.

Последний матч между собой: «Вест Хэм» — «Борнмут» 3:5 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вест Хэм» — «Борнмут». Коэффициент ставки — 2.00 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Вест Хэм»).

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