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    Тараз — Каспий. Смотреть онлайн в прямом эфире

    24.10.2022 в 12:00 начнется матч в чемпионате Казахстана по футболу Тараз — Каспий

    Футбол
    Тараз и Каспий начнут матч в 12:00 в чемпионате Казахстана по футболу, 24.10.2022.

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    Последний матч между собой: «Каспий» — «Тараз» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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