Пиар-агент Соболева: По моим ощущениям, в прошлом году Саша должен был уехать в Европу

Нападающий «Спартака»в прошлом году мог перейти в европейский клуб. Об этом сообщила пиар‑агент футболиста Елена Болотова.

«Критика — это такой инструмент для развития и роста. Я вижу, как Саша растет, развивается, прогресс за два года очевиден. Мне нравится, как он ведет себя в качестве президента команды медиалиги. Смотрю на него иначе, другими глазами. Мне кажется, он очень переживает из‑за критики, хоть и не показывает этого.

Цели у него самые высокие. Сейчас Саша очень дорожит тем, что он игрок сборной. Соболев полностью выкладывается и любит свою страну.

Мы будем действовать и продолжать жить так, чтобы максимально использовать свои профессиональные качества на благо родины.

А вообще мне бы очень хотелось, чтобы Саша попробовал себя в Европе — в Англии, Италии, Германии или Испании — неважно. Честно говоря, в прошлом году, по моим ощущениям, он должен был уехать», — приводит слова Болотовой «Российская газета».

В текущем сезоне Соболев провел за «Спартак» 17 матчей, в которых забил девять мячей и сделал шесть результативных передач.