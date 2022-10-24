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    Пиар-агент Соболева: По моим ощущениям, в прошлом году Саша должен был уехать в Европу

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    Нападающий «Спартака» Александр Соболев в прошлом году мог перейти в европейский клуб. Об этом сообщила пиар‑агент футболиста Елена Болотова.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Критика — это такой инструмент для развития и роста. Я вижу, как Саша растет, развивается, прогресс за два года очевиден. Мне нравится, как он ведет себя в качестве президента команды медиалиги. Смотрю на него иначе, другими глазами. Мне кажется, он очень переживает из‑за критики, хоть и не показывает этого.

    Цели у него самые высокие. Сейчас Саша очень дорожит тем, что он игрок сборной. Соболев полностью выкладывается и любит свою страну.

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    • Мы будем действовать и продолжать жить так, чтобы максимально использовать свои профессиональные качества на благо родины.

    А вообще мне бы очень хотелось, чтобы Саша попробовал себя в Европе — в Англии, Италии, Германии или Испании — неважно. Честно говоря, в прошлом году, по моим ощущениям, он должен был уехать», — приводит слова Болотовой «Российская газета».

    В текущем сезоне Соболев провел за «Спартак» 17 матчей, в которых забил девять мячей и сделал шесть результативных передач.

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