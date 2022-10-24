ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Химки»Справились без Промеса и Абаскаля. «Спартак» вернулся на вторую строчку в таблице
  • 11:30
    • «МЮ» готов расторгнуть контракт с Роналду
  • 11:03
    • Семин готов вернуться в «Локомотив», но только на «полезную» должность
  • 10:41
    • Совладелец «Челси» заинтересован в переходе Роналду
  • 10:09
    • Пиняев может перейти в «Локомотив»
    Все новости спорта

    Семин готов вернуться в «Локомотив», но только на «полезную» должность

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Локомотив РПЛ Футбол России
    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, при каком условии готов вернуться в московский клуб.

    Юрий Семин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрий Семин

    «Только должность должна быть не почетная, а полезная. Полезная клубу "Локомотив". Если это будет полезная должность, тогда пойду», — сказал 75-летний специалист, слова которого приводит «Матч ТВ».

    Ранее глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что клуб не планирует возвращать Семина к тренерской работе.

  • Пиняев может перейти в «Локомотив»
  • Читайте по теме

    • Напомним, сообщалось, что пост главного тренера «Локомотива» может занять наставник «Пари НН» Михаил Галактионов.

    «Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ после 14-ти туров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлит ли «Зенит» серию поражений сочинцев?
  • «Зенит» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Получится ли у «Магнитки» взять реванш за недавний выезд в Казань?
  • «Металлург» Мг — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Ожидается результативный поединок
  • «Урал» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.63
  • Экспресс дня 24 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Зенит — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Урал — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сельта — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч ПСЖ — Маккаби Хайфа
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Бенфика — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры