Семин готов вернуться в «Локомотив», но только на «полезную» должность

Бывший главный тренер «Локомотива»рассказал, при каком условии готов вернуться в московский клуб.

«Только должность должна быть не почетная, а полезная. Полезная клубу "Локомотив". Если это будет полезная должность, тогда пойду», — сказал 75-летний специалист, слова которого приводит «Матч ТВ».

Ранее глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что клуб не планирует возвращать Семина к тренерской работе.

Напомним, сообщалось, что пост главного тренера «Локомотива» может занять наставник «Пари НН» Михаил Галактионов.

«Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ после 14-ти туров.