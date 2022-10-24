ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Химки»Справились без Промеса и Абаскаля. «Спартак» вернулся на вторую строчку в таблице
  • 16:49
    • «Барселона» хочет продать Кессье в зимнее трансферное окно
  • 16:36
    • Стартовые составы на матч 14-го тура РПЛ «Урал» — «Крылья Советов»
    Все новости спорта

    Сассуоло — Верона. Смотреть онлайн в прямом эфире

    24.10.2022 в 21:45 начнется матч в Серии А Сассуоло — Верона

    Футбол Серия A Сассуоло Верона Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 21:45 24.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Сассуоло — Верона в Серии А.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Сассуоло» — «Верона» 2:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сассуоло» — «Верона». Коэффициент ставки — 2.80.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сассуоло — Верона.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 40USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 40 USD бесплатно на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлит ли «Зенит» серию поражений сочинцев?
  • «Зенит» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Получится ли у «Магнитки» взять реванш за недавний выезд в Казань?
  • «Металлург» Мг — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Ожидается результативный поединок
  • «Урал» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.63
  • Экспресс дня 24 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Зенит — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Урал — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сельта — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Авангард — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч ПСЖ — Маккаби Хайфа
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры