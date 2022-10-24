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    Пруцев: Абаскаль — очень сильный специалист. При нем в «Спартаке» все стало сбалансированнее

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    Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев поделился мнением о главном тренере команды Гильермо Абаскале.

    Данил Пруцев
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    Данил Пруцев

    «Могу искренне сказать, что это очень сильный специалист. Все стало как-то сбалансированнее.

    При Ваноли мы больше внимания уделяли обороне, играли в пять защитников. А сейчас и атакуем здорово, и почти не пропускаем. Тренировки очень разносторонние, соперников изучаем тщательно.

    Тренер с командой на одной волне. И коллектив стал сплоченный. Что касается перерывов, то Гильермо ведет себя спокойно.

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    • Другое дело, пока команда возвращается с поля, может успеть побушевать у себя в тренерской. По крайней мере после первого тайма дерби я это слышал», — сказал Пруцев в интервью пресс-службе красно-белых.

    «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 14-ти туров.

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