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    Остин — Даллас. Смотреть онлайн в прямом эфире

    24.10.2022 в 03:00 начнется матч в плей-офф MLS Остин — Даллас

    Футбол MLS
    Остин и Даллас начнут матч в 03:00 в плей-офф MLS, 24.10.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Даллас» — «Остин» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Остин»).

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