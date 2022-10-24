Контракт Мбаппе — один из самых дорогих в истории спорта

Прошлым летом французский форвард «ПСЖ»продлил контракт с клубом на три года.

Издание Le Parisien раскрыло детали нового соглашения игрока с парижской командой.

Общие выплаты за три года могут достичь 636 миллионов евро, что делает этот контракт самым дорогим в истории спорта. Минимальная выплата за год — 72 миллиона. Подписной бонус — 180 миллионов, которые выплатят в трех частях.

К этой сумме будет добавлен бонус за лояльность в размере 70 миллионов евро в конце лета, если Мбаппе останется в «ПСЖ». Эта сумма будет увеличиваться на 10 миллионов евро за каждый сезон, что форвард будет в клубе.

При этом Мбаппе намерен покинуть «ПСЖ» из-за невыполненных обещаний по поводу трансферов и разочарования своей ролью на поле.

В текущем сезоне Мбаппе провел 15 матчей за «ПСЖ», в которых забил 14 голов и сделал две результативные передачи.