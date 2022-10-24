начнут матч в 13:00 в украинской Премьер-лиге, 24.10.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Kryvbas» — «Ингулец» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.55.

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