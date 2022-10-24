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    Жезус: Я не знаю почему не могу забить. Голы скоро вернутся

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    Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэль Жесус прокомментировал свою безрезультативность в последних матчах команды.

    Габриэль Жезус
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    Габриэль Жезус

    «Я не знаю, правда не знаю, почему не могу забить. Если бы я знал, то сказал вам! Но я продолжают тренироваться, прогрессировать и бороться. Как я уже говорил, я здесь для того чтобы забивать голы, я здесь для того чтобы помогать команде голами. Я понимаю это. Конечно, голы скоро вернутся», — приводит слова бразильского форварда Goal.com.

    Последний раз нападающий «Арсенала» забивал 1-го октября в матче с «Тоттенхэмом» (3:1). Всего на счету Жезуса в этом сезоне английской Премьер-лиги и Лиги Европы 5 голов и 5 голевых передач в 14 матчах.

    «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице английского чемпионата после 11 сыгранных туров с 28 набранными очками.

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