«Барселона» хочет продать Кессье в зимнее трансферное окно

Руководство «Барселоны» не впечатлено игрой полузащитникаи намерено расстаться с футболистом в зимнее трансферное окно.

В стане «сине-гранатовых» считают, что зарплата ивуарийского футболиста не отражает его положение на поле, поэтому намерены распрощаться с ним спустя полгода после подписания контракта. Его место в полузащите займёт Нико Гонсалес, выступающий на правах аренды за «Валенсию». Об этом сообщает El Nacional.

25-летний Кессье стал футболистом «Барселоны» в летнее трансферное окно, подписав с командой контракт на правах свободного агента. Ранее он выступал за «Милан», в составе которого стал чемпионом Италии в прошлом сезоне.