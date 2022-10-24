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    «Барселона» хочет продать Кессье в зимнее трансферное окно

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    Руководство «Барселоны» не впечатлено игрой полузащитника Франка Кессье и намерено расстаться с футболистом в зимнее трансферное окно.

    Франк Кессье
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    Франк Кессье

    В стане «сине-гранатовых» считают, что зарплата ивуарийского футболиста не отражает его положение на поле, поэтому намерены распрощаться с ним спустя полгода после подписания контракта. Его место в полузащите займёт Нико Гонсалес, выступающий на правах аренды за «Валенсию». Об этом сообщает El Nacional.

    25-летний Кессье стал футболистом «Барселоны» в летнее трансферное окно, подписав с командой контракт на правах свободного агента. Ранее он выступал за «Милан», в составе которого стал чемпионом Италии в прошлом сезоне.

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