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    «Ривер Плейт» помог «Бока Хуниорс» стать чемпионом Аргентины

    Футбол Латинская Америка
    В чемпионате Аргентины по итогам матчей заключительного тура определился чемпион сезона.

    «Бока Хуниорс»
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    «Бока Хуниорс»

    Перед последним туром на чемпионство претендовали «Бока Хуниорс» и «Расинг», первый находился на одно очко впереди.

    В заключительной игре «Бока» встречалась с «Индепендьенте», «Расинг» играл с «Ривер Плейтом».

    До 79-й минуты обе команды вели в своих противостояниях в один мяч, но на 80-й пропускает «Бока», а на 81-й — «Расинг». В итоге опять ничьи. На 89-й «Расинг» зарабатывает пенальти, но не может его реализовать. А уже в компенсированное время «Ривер Плейт» забивает победный гол.

    Для «Бока Хуниорс» это чемпионство стало 29-м, это второй результат. Рекорд принадлежит «Ривер Плейту» — 36.

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