«Ривер Плейт» помог «Бока Хуниорс» стать чемпионом Аргентины

В чемпионате Аргентины по итогам матчей заключительного тура определился чемпион сезона.

Перед последним туром на чемпионство претендовали «Бока Хуниорс» и «Расинг», первый находился на одно очко впереди.

В заключительной игре «Бока» встречалась с «Индепендьенте», «Расинг» играл с «Ривер Плейтом».

До 79-й минуты обе команды вели в своих противостояниях в один мяч, но на 80-й пропускает «Бока», а на 81-й — «Расинг». В итоге опять ничьи. На 89-й «Расинг» зарабатывает пенальти, но не может его реализовать. А уже в компенсированное время «Ривер Плейт» забивает победный гол.

Для «Бока Хуниорс» это чемпионство стало 29-м, это второй результат. Рекорд принадлежит «Ривер Плейту» — 36.